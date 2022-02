Les Eurockéennes de Belfort reviennent avec Muse et Stromae comme têtes d’affiche

Au menu de ces « Eurocks » enfin rendues à elles-mêmes, une programmation largement rafraichie, avec 54 artistes, dont 45 qui n’y ont jamais joué.

Tête d’affiche incontestée : le groupe britannique Muse, déjà prévu en 2021 et qui sera bien présent cette année sur la scène franc-comtoise : c’est « une très grosse tête d’affiche, on ne pensait plus pouvoir les accueillir sur les Eurocks (mais) on y arrive encore », s’est félicité Kem Lalot, le programmateur.

Muse est « l’un des plus grands groupes de scène au monde », a souligné M. Pigasse.

Egalement prévu sur la grande scène : le Belge Stromae, « accueilli à chaque nouvel album » à Belfort; le cultissime crooner australien Nick Cave, accueilli pour la dernière fois au Eurockéennes « en 1996 »; le groupe de rock britannique

Foals, « vraie machine à danser », ou encore SCH, « le nouveau pape » du hip-hop en France, genre abondamment représenté cette année à Belfort, a détaillé Kem

Lalot.

Les « Eurocks » accueilleront notamment Kaaris et Kalash Criminel dans le cadre d’une « collaboration éphémère », a-t-il souligné.

Parmi les autres artistes annoncés, selon le programmateur : les stars de l’électro française Bob Sinclar et Pedro Winter, qui ont prévu « un best of de

tout ce que la French Touch a fait de meilleur »; du métal avec Suicidal Tendencies ou Fever 333, groupe américain « engagé contre le suprématisme blanc »; une vingtaine d’artistes féminines ou encore le duo Black Pumas. »Le samedi soir, à partir de minuit », les organisateurs prévoient par ailleurs sur les quatre scène du festival « une grosse +teuf+ » avec huit artistes, a annoncé Kem Lalot.