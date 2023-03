Les entreprises mécènes pour des associations d’aides aux jeunes de quartiers prioritaires

Jeudi 2 mars, Pays de Montbéliard Agglomération a annoncé la mise en place d’une dotation d’action territoriale, pilotée par l’institut de l’entreprise et de l’innovation sociale (Ideis) et Break Poverty Foundation ; une fondation créée par plusieurs chefs d’entreprises, qui vise à « prévenir la pauvreté et rompre le déterminisme social auprès des jeunes les plus vulnérables » via la mobilisation d’entreprises.

Aujourd’hui « seules 1,6 % des entreprises s’engagent par des mécénats sur des projets sociaux souvent par manque de ressources et d’expertise en interne sur ces sujets », explique dans un dossier de presse Pays de Montbéliard Agglomération. La démarche consiste à ce que les entreprises deviennent mécènes pour accompagner des associations de soutien à la petite enfance et à la parentalité, des associations de lutte contre le décrochage scolaire et des associations d’insertion professionnelle pour les jeunes.

PMA détaille que 122 000 euros devraient être récoltés auprès des entreprises pour lancer les projets. Les entreprises pourront choisir un ou plusieurs projets qu’elles s’engagent à soutenir financièrement. Tous les six mois, un rapport d’avancement leur sera transmis. « La dotation d’action territoriale doit être une solution clef en main pour permettre aux entreprises d’aider les associations en faveur de la jeunesse en difficulté près de chez eux », complète l’Agglo.