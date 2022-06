Les coups de coeur d’À la conquête de l’Est #8

On met ses plus belles chaussures de randonnée et on crapahute en Alsace, dans les vallées vosgiennes qu’on aime tant ! Direction Hohrod et un petit parking à la sortie du village où partent plusieurs circuits de randonnée. La nôtre est super bien balisée, aucun risque de se perdre. Plusieurs options : une de 2 heures 30 et une de près de 5 heures ,si vous prenez toutes les variantes. Un peu de dénivelé quand même car on est dans le massif vosgien mais rien d’insurmontable !

Elle offrira rapidement des points de vue de malade ! Les belles valléeq vosgiennes à perte de vue, des gros rochers pour grimper dessus ! On verra rapidement des stigmates de la Première Guerre mondiale car il s’agit bien d’une randonnée historique avant tout. La bataille du Linge fut une des plus meurtrières dans la région quand l’Alsace était encore allemande. Tout au long de la rando, on aura des lieux emblématiques comme des casemates, des tranchées mais aussi les cimetières français et allemands. Le mémorial peut être une halte intéressante si vous voulez en savoir plus ! Une ferme auberge est sur le trajet, parfait pour un petit repas ou un rafraîchissement en cours de rando ! C’est une très belle randonnée avec un devoir de mémoire très fort !

Le lien de la rando : https://www.visorando.com/ randonnee-hohrodberg-linge- champ-de-bataille-de-la/