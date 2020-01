L’entreprise H2sys révolutionne le groupe électrogène

Depuis plusieurs années, des chercheurs du FC Lab réfléchissent à des applications concrètes de leur travail. De par leur statut de chercheur, ils ont l’autorisation de créer une activité. Leur idée était d’avoir un retour sur l’investissement fait depuis plus de 20 ans dans l’intégration des piles à combustible et des technologies liées à l’hydrogène. L’objectif : « Créer un écosystème en région et créer de la valeur dans le territoire », insiste Daniel Hissel, le directeur du FC Lab. Mais surtout, les chercheurs souhaitent extraire la science des laboratoires et la présenter aux citoyens pour qu’ils perçoivent les applications possibles. Avant de se lancer, les chercheurs ont mené une étude de marché. Ils se sont aperçus que le groupe électrogène revenait dans les besoins. Ils l’ont donc réinventé. Le groupe de cinq chercheurs a ensuite rencontré Sébastien Faivre. Ils cherchaient une personne plus jeune pour porter cette société. C’est aujourd’hui lui le p-dg de l’entreprise. La société est donc composée de six associés et de neuf salariés. H2sys est une composante essentielle de l’écosystème de l’hydrogène dans le nord Franche-Comté. Les acteurs de la recherche et ceux des milieux économiques et politiques se rencontrent même chaque mois, dans le cadre du GTH2, un groupe de travail autour de l’hydrogène.