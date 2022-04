Législatives : les communistes belfortains appellent à l’union de la gauche

Le PCF redoute, qu’avec la réélection d’Emmanuel Macron, une « nouvelle vague de violences néolibérale et d’injustices sociales et climatiques (…) menace notre peuple, symbolisée par le passage à 65 ans de l’âge du départ à la retraite ». « Le monde du travail, la jeunesse ont besoin d’espoir, estime le PCF. Ils attendent que l’on réponde enfin aux défis de la création d’emplois stables, de l’augmentation des salaires et des pensions, du développement des services publics, de la lutte contre la dictature de la finance, du dérèglement climatique et de la transition écologique, de la refondation démocratique et sociale de la République afin que citoyens et salariés disposent de nouveaux pouvoirs. »

« Pour répondre à cet espoir », juge le communiqué, « la gauche doit se rassembler autour d’engagements communs et faire de sa diversité́ une force ». Et de déclarer : « Elle doit mettre ses forces en commun pour enclencher une dynamique nouvelle qui la fera progresser et permettra dans notre département l’élection d’au moins un ou une députée de gauche et empêcher l’élection d’un député́ du RN. » Le parti propose une réunion de l’ensemble des forces de gauche pour répondre à ce défi, « pour élaborer localement sur les deux circonscriptions les conditions qui permettront de se rassembler autour de deux candidatures communes et donner toutes ses chances à une victoire possible ».