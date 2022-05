Législatives : les candidats du RN déterminés à transformer l’essai de 2017

« En 2017, les élections représentaient un ballon d’essai. Cette année, nous savons que nous avons la capacité de transformer l’essai », expose, déterminé, Christophe Soustelle, candidat du Rassemblement national pour les élections législatives dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort. Conseiller régional du groupe politique de Julien Odoul, cadre chez General Electric, les problématiques liées à la ruralité, à l’industrie et à la défense du nucléaire lui tiennent à cœur. Il est accompagné par Pauline Merat, bénévole au Rassemblement national depuis 5 ans.

Dans la seconde circonscription, c’est Sophie Carnicer qui se présentera. Ouvrière de 48 ans dans le Territoire de Belfort, la candidate veut faire de son expérience professionnelle une force. « Les femmes battues, les enfants, les personnes âgées… Ce sont des causes qui me tiennent à cœur. Je parle avec des mots simples, je dis ce que je pense, c’est ma simplicité qui me définit », narre la candidate. Elle est accompagnée de Marc Gargioni, ancien commercial à la retraite qui la soutient dans cette campagne comme suppléant. Elle sera en concurrence directe avec Marc Archambault, ancien membre du Front National, qui s’était déjà présenté en 2017.

Lors de leur conférence de presse, ce vendredi 20 mai, l’espoir est présent, soutenu. Et la présence de Ian Boucard, député sortant Les Républicains qui se représente dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort ne fait pas peur à Christophe Soustelle. « Dans le sud territoire, les gens ont l’esprit patriotique. Un esprit lié à l’histoire de Belfort, du lion aussi…», évoque le candidat, certain qu’ils sont en mesure de voter pour lui. Selon ses paris, les scores obtenus à la présidentielle sont gage de réussite (voir notre article). Il soutient, aussi, que le programme de Marine Le Pen a, cette fois, « parlé à tout le monde », avec des axes sur l’immigration, la dette et l’emploi.

Les candidats comptent surtout sur le vote des communes rurales. Sophie Carnicer insiste sur le soin qu’elle portera pour que les petites communes ne soient pas défavorisées. Tandis que Christophe Soustelle expose : « Les habitants des communes rurales sont ceux qui ont le plus l’esprit patriotique et qui nous soutiennent. Ceux qui ne souhaitent pas vivre ailleurs que là où ils sont et qui ne souhaitent pas vivre dans un monde multiculturel. Ce sont les abandonnés », soutient le candidat.