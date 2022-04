Le Trois, partenaire média du concours Entreprise à la Une

1 089 élèves et étudiants, issus de 40 établissements répartis dans les 8 départements de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, ont participé au concours Entreprise à la Une, dont Le Trois est le partenaire média. 88 articles de presse ont été rédigés par les élèves ; le concours est ouvert aux collégiens, lycéens et étudiants en classe de BTS. Le concours est animé par la délégation régionale académique à la formation professionnelle initiale et continue. « Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’entreprise et leur donner le goût de l’écriture par la réalisation d’un article de presse », expliquent les organisateurs. Si ce concours peut permettre aux élèves de façonner leur projet professionnel, il leur permet aussi de découvrir la richesse des entreprises qui tissent la géographie de nos territoires. C’est également l’occasion d’être sensibilisé aux thématiques de l’éducation aux médias et à l’information, sur lesquelles Le Trois est particulièrement mobilisé.

Seize prix ont été attribués et remis ce mardi 5 avril. Un jury s’est réuni le 26 janvier pour déterminer ces prix. Le concours est soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Medef, la MGEN, la chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre de commerce et d’industrie Bourgogne-Franche-Comté, la Casden, le Clemi, Entreprendre pour Apprendre et Ingénieurs pour l’école.

Afin de valoriser cette action, tous les articles lauréats ont été rassemblés dans un magazine, distribué à plusieurs centaines d’exemplaires et à découvrir ci-dessous.