Le Pôle véhicule du futur s’agrandit avec des acteurs du Grand Est

Le Pôle véhicule du futur est une association. Une association qui fédère les acteurs industriels et académiques dans le domaine des véhicules et des mobilités du futur. Il est reconnu pôle de compétitivité depuis 2005. Sa mission : « Stimuler l’innovation par des projets collaboratifs de R&D et les accompagner vers les marchés », indique le pôle dans sa présentation. Dans ses membres premiums, on compte PSA, Lisi, Alstom, mais aussi l’UTBM ou encore l’université de Franche-Comté.

Il rayonne depuis 2008 sur la Bourgogne-Franche-Comté et sur l’Alsace. À cette date, l’association régionale de l’industrie automobile (Aria) alsacienne – nommée PerfoEst – a rejoint le pôle de compétitivité, dont le siège social est à Étupes. Ce mardi 23 juin, le Pôle véhicule du futur a validé la fusion-absorption des Aria de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Un travail initié il y a un an et demi confirme Marc Becker, président du pôle et président de Schaeffer France, un équipementier automobile allemand. « L’objectif de cette fusion est de consolider la filière Automobile & Mobilités sur la totalité du territoire du Pôle Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, et d’être en capacité d’accompagner les entreprises et tous les acteurs économiques, sur les trois piliers de la compétitivité : l’innovation, la performance industrielle et les compétences », insiste le Pôle véhicule du futur dans sa communication.