Le masque obligatoire dès ce lundi à Belfort et Valdoie

« En vingt jours, le taux d’incidence a été multiplié par trois », a souligné d’emblée ce dimanche matin, 20 septembre, le préfet du Territoire de Belfort, lors d’une conférence de presse tenue avec Eugène Krantz, directeur départemental de l’Education nationale, et Agnès Hochart, directrice départementale de l’ARS (agence régionale de santé). Le département, comme son voisin du Doubs, est placé « zone de circulation active du virus », ce qui ouvre la possibilité au préfet de prendre de nouvelles mesures pour tenter d’endiguer la propagation du virus.

La première adoptée consiste à rendre obligatoire, dès ce lundi 21 septembre, le port du masque dans la totalité de Belfort et de Valdoie (et non plus dans certaines zones de Belfort). Cette mesure est complétée par l’obligation du port du masque sur les campus universitaires, y compris à l’extérieur, et dans un rayon de 50 mètres autour des entrées des écoles, collèges, lycées, CFA, aux heures d’ouverture et de fermeture, à partir de 11 ans.

Les contrôles vont s’intensifier dans les jours avenirs, avec un objectif de prévention et de pédagogie dans un premier temps, puis avec des consignes de sanctions, avec des risques d’amendes de 135 € (1500 € en cas de récidive dans les 15 jours).

Le préfet en appelle à la vigilance dans les comportements individuels et collectifs. Par exemple pour les fêtes familiales et notamment les mariages « moments à risque majeur » de transmission du virus. Idem dans les bars et les restaurants, où les contrôles vont être intensifiés. Une fermeture administrative a ainsi été prononcée la semaine dernière pour un bar proche de la préfecture. Vigilance aussi pour les soirées privées, et notamment étudiantes. « Il a suffit de deux ou trois soirées étudiantes pour avoir plus de 50 cas en trois jours », relève Jean-Marie Girier.