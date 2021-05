Le marché automobile français pénalisé par la pénurie de composants électroniques

« La pénurie mondiale de composants électroniques affecte les productions de voitures neuves, et le fait que certaines usines ont été mises à l’arrêt temporaire retarde naturellement les livraisons de véhicules », estime également le cabinet AAAData dans un communiqué séparé. Les restrictions liées à la crise sanitaire continuent par ailleurs d’avoir des répercussions sur les ventes de voitures. « Vous avez aussi des canaux de vente qui ont souffert énormément », comme les loueurs de courte durée qui ont donc moins immatriculé « puisque les gens ne partent pas en vacances et qu’il n’y a pas non plus de déplacements professionnels », a ainsi souligné M. Roudier.

Par rapport à avril 2020, marqué par le premier confinement, le marché français affiche cependant un bond de 568,8%, et de 50,96% sur les quatre derniers mois comparés à la période janvier-avril de l’année dernière.

AAAData relève que les véhicules d’occasion ont fait mieux que le reste du marché en avril, avec 523 966 immatriculations. En avril 2019, le cabinet avait recensé 503 635 immatriculations, et cinq fois moins en 2020. D’après AAAData, sur le marché des voitures particulières neuves, les hybrides se portent toujours bien et ont représenté 24% de part de marché, talonnant à quelques véhicules près les ventes de diesel.

Le groupe Stellantis (né de l’union de PSA et Fiat Chrysler) a vendu en avril un total de 50 181 véhicules neufs, et le groupe Renault 29 935 véhicules, des chiffres inférieurs d’environ 30% à ceux de 2019, selon le CCFA.

Côté constructeurs étrangers, le groupe Volkswagen a limité la baisse de ses ventes à 15,80% par rapport à 2019, tandis que l’américain Ford a fait état d’un recul de 42,99%.