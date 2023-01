Le livre d’or du siège de Belfort (1870-1871) rend hommage en dépeignant des hommes et des histoires

Sur la place de la Grande-Fontaine, à Belfort, Bernard Cuquemelle, ancien professeur d’histoire, attend Christophe Grudler, son ami, le député européen, journaliste et historien de formation. Et depuis 2015, p-DG des Editions du Lion. Il le rejoint rapidement. Dans la vitrine des Éditions du lion, qui se situe justement sur cette place, un ouvrage retient l’attention. Dans un format imposant, vêtu d’une robe rouge rubis, un livre est exposé dans la vitrine. Il s’agit du Livre d’or du siège de Belfort (1870-1871), érigé par les deux amis. Un livre tout neuf, sorti il y a à peine quelques jours en cette fin du mois de décembre, date de notre rencontre.

À l’étage, Christophe Grudler s’installe et saisit un exemplaire. Il sourit et s’enthousiasme : « Nous sommes… extrêmement contents ! », rapporte-t-il. L’ouvrage en question est un travail des deux hommes qui s’est étalé sur les cinq dernières années. Ce n’est pas leur premier bébé. Les deux hommes ont déjà publié deux ouvrages du même type, sur les enfants morts à Belfort pendant la Première Guerre mondiale ainsi que sur les enfants du Territoire de Belfort décédés pendant la Première Guerre mondiale. C’est d’ailleurs dans le même format qu’ils ont choisi d’éditer ce nouveau sujet. Un sujet qui s’est imposé naturellement, pour les 150 ans du siège de Belfort.

Lorsque l’on demande à Christophe Grudler comment il trouve du temps pour se consacrer à ce type de recherches, il rit. « En week-end, en soirée.» Bernard Cuquemelle, lui, est à la retraite. Il a passé un temps considérable dans les archives municipales, départementales. Sur internet. Au téléphone. Dans les cimetières. Dans les villages, à la recherche de monuments aux morts. Avec pour but : rendre hommage à la mémoire des 2 000 hommes et femmes françaises qui ont laissé leur vie dans ce combat, en tentant de dresser une biographie pour chacun, ainsi que les 500 soldats allemands identifiés, morts à Belfort ou près de Belfort. « Jusqu’ici, personne ne s’était encore intéressé aux hommes et femmes de ce combat », explique Christophe Grudler, qui de son côté, a profité de ses déplacements pour écumer les cimetières et les monuments aux morts, un peu partout en France, à la recherche de nouvelles informations sur les victimes du siège.

« L’histoire du siège de Belfort est extrêmement connue partout, mais il n’y a jamais eu d’inventaires des victimes, que ce soit du côté français ou allemand », relève Bernard Cuquemelle. Lors de ses quatre années, ils seront passés par Toulouse, Grenoble, ou encore en Allemagne, avec une attention particulière pour les villes le long du Rhône, où l’on retrouve des monuments intéressants car « l’union patriotique a été très active.» Retrouver tous ces hommes et ces femmes n’a pas été simple, racontent les deux historiens : absence d’actes de décès dans la plupart des cas, archives des régiments et des hôpitaux non retrouvées, soldats dispersés dans toute la France, fiches matricules non disponibles, etc…