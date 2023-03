Cerise sur la planète, il est possible de se créer un monde à sa façon, en inscrivant par exemple le nom de son village natal. « On ajoute villes ou villages à la demande des clients, ou encore des monstres marins dans les océans, des îles imaginaires, des trajets autour du monde comme le Vendée Globe ou bien des sites comme les temples d’Angkor… » résume M. Sauter.

On l’aura compris, face à la concurrence de la cartographie en ligne, les globes qui sortent de son atelier n’ont plus guère de fonction encyclopédique mais plutôt une valeur poétique. « Ce sont des globes pour faire voyager », observe-t-il. Son projet le plus fou, c’est d’avoir été choisi en 2020 par le château d’Amboise pour livrer un globe façon 1550, comme aurait pu en posséder François Ier à l’époque des grandes découvertes. « C’était comme si on travaillait pour François Ier, comme si nous étions les cosmographes du roi », frémit-il encore.

À seulement deux personnes dans l’atelier, la manufacture ne produit qu’une centaine de globes par an, avec une dizaine d’heures de travail pour les petits modèles (21 cm de diamètre) et deux semaines pour les gros (80 cm). Le prix s’en ressent: de 350 à 9 000 euros selon les tailles. Après un coup de frein lié à la pandémie, l’affaire « redevient rentable », selon M. Sauter. Pour ceux qui trouveraient la Terre trop petite, l’atelier fabrique aussi des globes lunaires et célestes.