Le fonds Vert doit aider les collectivités à financer leurs transitions

Le fonds Vert finance des projets dans trois axes d’intervention : performance environnementale, adaptation au changement climatique et amélioration du cadre de vie. Le premier axe concerne la rénovation énergétique des bâtiments ou le soutien au tri à la source et la valorisation des biodéchets. Le deuxième porte sur les investissements concernant les milieux aquatiques et les inondations, les incendies et la végétation et la renaturation des villes. Et le dernier porte sur la biodiversité, les actions de covoiturage et le recyclage du foncier.