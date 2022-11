Le fonds Maugis a fléché 37 millions d’euros vers 15 entreprises

« L’idée, c’est d’avoir des emplois industriels de long terme », replace Guy Maugis. Et les aides ont été accordées à des entreprises qui en avaient besoin ; sans, cela aurait pu être compliqué de porter les dossiers. Les membres du comité ont été « impressionnés par le dynamisme industriel » local. « Et ce qu’on a vu, ce sont a priori, [des projets] crédibles », salue Guy Maugis. La force de l’écosystème hydrogène a aussi été relevé. Des projets n’ont peut-être pas avancé aussi vite que prévu, mais la crise sanitaire et la hausse des cours des matières premières, par exemple, ont pu ralentir le calendrier initial. Un flou subsiste autour d’Isthy, en attente de déclenchement de l’investissement, après un changement d’actionnaire dans le projet. Mais aussi pour boucler un budget en hausse, à la suite d’un accroissement capacitaire.



Il est certain que cette enveloppe a pu encourager des entreprises à s’installer dans le nord Franche-Comté, à l’instar de McPhy (10 millions d’euros d’aides) ou de Gen-hy (5 millions d’euros d’aides), pour lesquelles d’autres régions s’étaient positionnées. Mais Guy Maugis a également rappelé la force du tissus industriel local. « Vous ne ferez jamais venir quelqu’un avec un chèque, sans territoire propice », souligne Guy Maugis, qui note aussi le travail de tous les acteurs du territoire : État, Administration, élus, collectivités locales, agences économiques…

La lettre de mission du fonds Maugis court jusqu’en 2027. Toutefois, au rythme actuel, il n’est pas impossible que l’enveloppe soit totalement attribuée d’ici un an. Les dossiers sont d’abord étudiés par un comité stratégique, composé notamment de personnalités politiques locales. S’ils sont pré-sélectionnés, les dossiers sont évalués par un comité de gestion, composé d’Ulrike Steinhorst, Martine Viallet et de Monsieur Bernard Streit. L’argent est géré par la fiduciaire Pristine et les dossiers sont évalués par PricewaterhouseCoopers (PwC). Le fonds Maugis continue de recevoir des demandes. Aucun dossier n’est en cours d’instruction. La prochaine réunion est programmée fin décembre. On peut toujours déposer des projets. Plus d’un millier d’emplois devraient être créés grâce aux aides de ce fonds, d’ici 2027.