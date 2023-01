Le chômage baisse de 6,9 % en 2022 en Bourgogne-Franche-Comté

Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit à 100 690 indiquent l’Insee et la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). Ce chiffre diminue de 2,4 % par rapport au 3e trimestre 2022 et de 6,9 % sur l’année 2022, où cette catégorie enregistraient 108 160 demandeurs d’emplois. Sur le dernier trimestre, ce sont 2 510 personnes en moins dans cette catégorie. Cette tendance baissière est toutefois moins marquée qu’en France, où le recul est de 3,8 % au 4e trimestre 2022 par rapport au 3e trimestre et de – 9,4 % sur l’année 2022.

Sur un an, le Doubs (-12,8 %), le Territoire de Belfort (- 10,7 %) et la Haute-Saône (- 9,8 %) enregistrent les plus fortes baisses de la région Bourgogne-Franche-Comté pour les demandeurs d’emplois de catégorie A, supérieure à la tendance nationale. Dans cette catégorie, les hommes représentent 51,7 % des demandeurs. Les plus de 50 ans représentent, de leurs côtés, près d’un tiers (29,3 %) des demandeurs d’emplois de catégorie A, une population au cœur des échanges dans le cadre du projet de réforme des retraite avec le recul de l’âge légal de départ, qui passerait de 62 à 64 ans. Sur un an, c’est toutefois la tranche d’âge qui recule le plus, enregistrant une baisse de 8,1 %, contre – 6,6 % pour les 25-49 ans et – 5,8 % pour les moins de 25 ans.

Pour les sorties, les défauts d’actualisation et les cessations d’inscription pèsent 48,1 % des sorties. Les radiations administratives pèsent 9,4 % des sorties, en hausse de 4,3 %. Si le nombre de demandeurs d’emplois recule, le nombre de sorties pour entrée en stage ou en formation baisse de 15,8 %.

Au 3e trimestre 2022, le taux de chômage s’établissait toujours à 8,4 % dans le Territoire de Belfort, à 6,7 % dans le Doubs et à 6,5 % en Haute-Saône. En Bourgogne-Franche-Comté, il était de 6,4 % (9,5 % en décembre 2014) et de 7,3 % en France (hors Mayotte).