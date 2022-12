Belfort : l’ancienneté des pompiers reconnue dans le calcul du temps de travail

Selon les syndicats, le préfet a confirmé que l’on pouvait prendre en compte la pénibilité des anciens. L’équivalent d’un jour sera octroyé aux sapeurs-pompiers de plus de 40 ans, qui effectuent des gardes de 24 heures. L’équivalent de deux jours sera accordé aux pompiers de plus de 50 ans. Cela s’applique seulement aux pompiers qui effectuent des gardes de vingt-quatre heures. « On affiche 1 607 heures, convient Pierre-Arnaud Fillatre, du syndicat Force ouvrière, à l’issue de la réunion, mais selon l’âge, on bénéficie de plus de repos. » Le proposition est « cohérente », valide Pierre-Arnaud Fillatre. C’était l’idée qu’avait développée l’intersyndicale (Syndicat autonome, Avenir secours, CFTC-SPASDIS, FO SIS).

La préfecture a confirmé la possibilité de mettre en place ces sujétions. Par ailleurs, auparavant, lorsque les pompiers faisaient des gardes de vingt-quatre heures, ils étaient payés 16,5 heure ; c’était aussi le temps compté pour obtenir le temps légal de travail. L’équivalence est portée à 16,94 heures, permettant de ne pas augmenter le nombre de gardes par an pour obtenir 1 607 heures.

« On limite la casse », convient le délégué syndical, alors que la réforme supprime de nombreux acquis hérités des pompiers du corps de la Ville de Belfort, avant la départementalisation du service, en 1999. Ils se sont battus, notamment pour les anciens, pour faire valoir un élément clé de la loi et les spécificités de leur métier souligne le délégué syndical. Alors qu’ils n’en bénéficiaient pas encore, contrairement à ce que stipule la loi, l’accord sur le temps de travail va aussi confirmer deux jours de fractionnement pour les agents du service départemental d’incendie et de secours. Si l’agent décide de diviser ses congés payés principaux et qu’ils les posent entre le 1er novembre et le 30 avril, il disposera alors de deux jours supplémentaires.