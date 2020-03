L’aide à domicile a besoin de matériel pour poursuivre ses missions

Les acteurs des service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du nord Franche-Comté viennent de créer un collectif pour surmonter la crise. La pandémie du coronavirus Covid-19 touche de plein fouet ces structures. Elles sont une vingtaine dans le nord Franche-Comté à s’être regroupée. Des associations comme Domicile 90, Arc-en-Ciel Services ou encore Colchique. Des entreprises comme Azaé, Anoa services ou encore 1Dispensable service. Il y a aussi des acteurs publics, comme le centre communal d’actions sociales. D’habitude concurrentes, elles font front les unes avec les autres aujourd’hui. Elles sont solidaires. Elles emploient entre 2 500 et 3 000 salariés à l’échelle du pôle métropolitain et cela représente 12 à 15 000 clients ou patients. Elles font du nursing, c’est-à-dire de la toilette pour des personnes malades, avec des aides-soignantes, ou sinon proposent des prestations d’aide aux repas, à la toilette, à l’habillage et au ménage.