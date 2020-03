L’activité reprend à GE, les syndicats votent un délit d’entrave

« Nous sommes au cœur de la crise sanitaire et on n’a pas encore atteint le pic, dénonce Philippe Petitcolin, qui poursuit : Et on nous dit que pour sauver des vies, il faut rester à la maison. » Philippe Petitcolin s’étonne surtout que l’on se pose cette question de la poursuite d’activité alors qu’il y a « des cas avérés dans l’entreprise », certifie-t-il. D’autant que pour lui et ses acolytes syndicaux, « le caractère essentiel à la vie de la nation » de l’activité de General Electric reste à prouver. « En tant qu’acteur stratégique dans le domaine de l’énergie, écrivait la semaine dernière la direction, nous devons assurer la continuité de la production et de nos activités de services pour répondre aux besoins vitaux de nos clients en France et dans le monde. »

« Nous ne sommes ni des pompiers, ni des fabricants d’aspirateurs [respiratoires] », répond Philippe Petitcolin, qui relève qu’aucune centrale française n’a besoin de composants fabriqués à Belfort. Pour lui, la direction souhaite surtout enregistrer « un maximum de business » avant le 31 mars, fin du 1er trimestre, où elle publie des résultats. La semaine dernière, sur France Inter, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, avait déclaré qu’il était « essentiel que le pays ne soit pas à l’arrêt». Il avait également précisé, rappelle Le Figaro : « Nous voulons que l’activité économique se poursuive dans des conditions de sécurité sanitaire strictes. » Sur les conditions d’exercice de l’activité, les membres du CSE se sont justement prononcés, à l’unanimité, contre les mesures complémentaires de sécurité sanitaire proposées par la direction à la suite de la procédure du DGI.

Pour répondre à cette reprise d’activité, on évoquait la semaine dernière la piste du volontariat. « C’est du pseudo-volontariat », critique Cyril Caritey, qui glisse que certains ont reçu « des pressions ». Selon le syndicaliste, sur conseil de la CGT, certains ouvriers ne se sont pas rendus au travail ce lundi matin.

Sollicitée, la direction n’a pas répondu.