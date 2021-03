La société de transport Gefco mise en examen pour travail dissimulé

Le PDG de Gefco a été mis en examen à Vesoul

en tant que responsable légal de la société de logistique suspectée d’avoir

bénéficié d’un système illégal de « prêt de salariés » par des entreprises

étrangères, a-t-on appris lundi auprès du parquet.

Le dirigeant est la dixième personne mise en examen dans le cadre de cette

enquête pour « travail dissimulé » et « recours en bande organisée au service

d’une personne exerçant un travail dissimulé », confiée à l’Office central de

lutte contre le travail illégal (OCLTI).

Il a par ailleurs été personnellement « placé sous le statut de témoin

assisté » vendredi soir à l’issue de sa garde à vue, « car il a produit des

pièces montrant qu’il avait réalisé des délégations de pouvoir à d’autres

dirigeants », a indiqué à l’AFP le procureur de la République de Vesoul,

Emmanuel Dupic.

Quatre autres cadres de Gefco responsables de sites basés en Haute-Saône et

en Alsace ont déjà été mis en examen le 20 mars et placés contrôle judiciaire.

La veille, cinq premiers suspects avaient été mis en examen parmi lesquels

figuraient trois cadres d’une autre entreprise basée en Alsace. Ceux-ci sont

soupçonnés d’avoir créé deux sociétés en Slovaquie et deux en Pologne, qui

auraient fourni des chauffeurs routiers étrangers à Gefco de manière illégale.

Deux responsables de ces entreprises étrangères sont aussi poursuivis.

Le transporteur français Gefco, leader européen de la logistique automobile

(15.000 collaborateurs dans 47 pays) est suspecté d’avoir bénéficié d’un

système illégal de « prêt de salariés » par ces entreprises polonaises et

slovaques. Les gendarmes ont ainsi découvert 35 chauffeurs qui transitaient

« dans des conditions indignes » sur une base logistique à Quincey

(Haute-Saône), selon M. Dupic.

Pour les chefs d’entreprises, l’objectif était d’échapper au paiement de

leurs cotisations sociales en France « pour un préjudice estimé par l’Urssaf à

800.000 euros entre 2015 et 2018″, a ajouté le magistrat.

Dans un communiqué, le syndicat FO-uncp du groupe de logistique se dit

« écoeuré par la situation très grave au sein de Gefco ». Il demande à la

direction de « s’engager à bannir l’esclavagisme de la société Gefco » et

« d’agir rapidement pour que cessent de tels agissements », alors que la

société, représentée légalement par son PDG, Luc Nadal, est mis en cause.

« Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une magouille pour échapper au

paiement des cotisations sociales en France, car cela voudrait dire que

l’ensemble des équipes dirigeantes de Gefco est pourri », poursuit le syndicat.

L’enquête, lancée en 2017 après un contrôle de la Dreal (Direction

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) de

Bourgogne-Franche-Comté, a permis la découverte de cette filière

internationale présumée de fraude à l’emploi de chauffeurs routiers.

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a salué l’action de la

Dreal et s’est « réjoui de la mise à jour de cette présomption de fraude

d’ampleur ».

« Les conditions sociales et de concurrence dans le transport routier sont

des enjeux prioritaires pour garantir l’ouverture du marché intérieur et de

meilleures conditions de travail pour les conducteurs », a souligné le ministre.