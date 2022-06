Le projet d’Emmanuel Macron pour la transition énergétique, que doit conduire la ministre, comporte plusieurs volets, parmi lesquels la sobriété énergétique (baisse de 40% de la consommation d’ici 2050), l’efficacité énergétique et enfin la décarbonation de l’énergie en développant fortement les énergies renouvelables et en construisant 6 à 14 réacteurs nucléaires de nouvelle génération (EPR). Un programme dont EDF sera « l’acteur stratégique et central », a souligné Agnès Pannier-Runacher.

L’énergéticien français, confronté à une série de déboires, en particulier un problème de corrosion qui affecte une partie de son parc nucléaire français et l’a obligé récemment à revoir plusieurs fois à la baisse son objectif de production cette année, est lourdement endetté. Sa situation financière s’est également aggravée en raison de la décision du gouvernement de le contraindre à vendre davantage d’électricité bon marché à ses concurrents afin de contenir la facture d’électricité des ménages et des petits professionnels.