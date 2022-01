La Peugeot 208 numéro 1 des ventes en 2021

Hors ventes aux professionnels, c’est cependant la marque économique du groupe Renault, Dacia, qui se classe N°1 des ventes avec sa Sandero. Ford, Nissan et Opel ont également perdu des parts de marché cette année.

En cinquième position, Volkswagen enregistre de son côté un léger rebond (+7,4%), tiré par sa compacte Polo et son SUV T-Roc. La grande marque de luxe du groupe allemand, Audi, rebondit également, et sa nouvelle marque sportive Cupra frôle les 4000 ventes. Surtout, Hyundai-Kia, Toyota et Tesla réalisent une excellente année grâce à leur offre électrique et hybride.

Les électriques atteignent une part de marché jamais vue de 9,8% avec près de 162 000 véhicules écoulés (+45,6% sur un an), le marché français se plaçant ainsi dans la moyenne européenne.

La Tesla Model 3 devient pour la première fois numéro un des ventes électriques, devant la Renault Zoe. Les hybrides représentent désormais plus de 17% des ventes, et les hybrides rechargeables plus de 8%. Ensemble, ces motorisations hybrides ont dépassé le Diesel (21,1%, -31% en volume sur un an).

Les voitures à essence représentent 40,2% des ventes, avec un volume en baisse de 14,2%.

Le début de l’année 2022 risque d’être encore freiné par la pénurie de puces, avant une éventuelle reprise en fin d’année. Du côté de Volkswagen, on s’attend à « un marché 2022 en légère progression, malgré un premier semestre contraignant, et les ventes de véhicules électriques vont continuer leur forte croissance », a indiqué à l’AFP Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group France.