Belfort : le centre de soins non programmés de la Miotte patauge

En janvier 2022, Damien Meslot, président Les Républicains (LR) du Grand Belfort, annonçait que le projet de centre de chirurgie de la JonXion était avorté à la suite du rachat de la clinique de la Miotte par le groupe Vivalto Santé (voir notre article).

Le groupe s’était positionné plutôt en faveur de travaux à la clinique de la Miotte, à hauteur de 8 millions d’euros. Ces investissements devaient permettre d’agrandir les locaux actuels mais aussi de créer une unité de consultations pour des soins non programmés, pour soulager les urgences.

Un an plus tard, la finalisation du projet de centre de soins non programmés patauge. Les travaux, eux, sont presque terminés. « Il ne reste qu’un coup de peinture à mettre et cela sera bon », explique le Dr. Lavaill, porteur de ce projet et médecin généraliste libéral à Offemont. Mais les subventions, elles, sont bloquées. Bloquées, car le modèle proposé, qui repose sur un schéma de quatre consultations par heure, sans avoir de médecins traitants au sein du centre, « n’existe pas ».

Pour recevoir des subventions, une société de support doit être qualifiée légalement pour pouvoir les récupérer. « Ces sociétés supports, il n’y en a pas beaucoup. Et elles doivent pouvoir faire inscrire ma société dans un registre qui le classe en établissement de santé », explique le praticien. Problème : en libéral, les sociétés de supports classiques ne sont pas éligibles aux subventions publiques. Une seule sorte de société support existe pour ce cas, mais il n’est pas éligible non plus car il lui faudrait pour cela devenir médecin traitant du centre. Ce qui ne sera pas le cas avec ce modèle.

À côté de cela, l’agence régionale de santé (ARS) souhaite imposer des conditions difficiles à remplir en termes de nombre de patients, explique-t-il. « L’ARS souhaiterait que nous voyions 6 à 8 patients par heure. Ce n’est pas possible. Nous n’aurons pas l’argent nécessaire pour employer tout le personnel qui va avec. Et je ne peux pas demander à des collègues de venir travailler pour faire la même chose que dans leur cabinet, mais avec un modèle dégradé. » Si les financements tombent, le centre pourrait ouvrir d’ici un mois, précise le médecin. Derrière lui, « une quinzaine de médecins » sont motivés à le suivre, sur un modèle de gardes.