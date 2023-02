UTBM : Sihao Deng franchit une étape majeure dans la fabrication additive

« Le défi est beaucoup dans la programmation du robot », indique François Jouffroy, le directeur de la communication de l’UTBM. Et la chaîne numérique qui a mis en mouvement ce bras robotisé est totalement innovante, assure l’établissement d’enseignement supérieur. « Nous avons travaillé sur des extensions logicielles spécifiques à la projection thermique, permettant la programmation du robot et la définition automatique de trajectoire par le biais de génération d’algorithmes propres à chaque couche déposée », explique Sihao Deng, ancien doctorant à l’TUBM. Dorénavant, la production de la pièce est possible à partir d’un simple fichier de CAO (conception assistée par ordinateur).

Les perspectives pour cette technique sont intéressantes estime le chercheur. « Le rendement de matière de plus de 90%, la rapidité et le coût de production de pièces ouvrent aux industriels des champs de développements majeurs pour la production ou la réparation de pièces industrielles, sans limite de dimension et sans recours à des atmosphères protectrices », détaille Sihao Deng