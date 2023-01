La CFE-CGC vent debout contre le plan social de GE dans l’éolien terrestre

« L’éolien, ça va exploser », garantit Florent Karcher, délégué du personnel CFE-CGC de l’entité Onshore wind de General Electric, spécialisée dans l’éolien terrestre. Le siège est à Nantes. L’entité dispose d’une douzaine de bases de maintenance d’éoliennes terrestres en France et emploie environ 150 personnes estime le délégué du personnel, basé à Belfort. Une douzaine de personnes travaille dans la cité du Lion. GE Onshore Wind dispose également d’une base de maintenance à Autechaux, à côté de Baume-les-Dames (Doubs). L’équipe, composée d’une dizaine de personnes, gère un parc de 57 éoliennes, réparties sur six sites dans le Doubs, dont des équipements à Rougemont, Autechaux ou encore sur le parc éolien du Lomont. Cela représente une puissance de 150 MW.

Pourtant, le conglomérat américain envisage de supprimer 25 % de ses effectifs mondiaux. 570 postes sont menacés en Europe, comme le rappelait l’AFP au mois d’octobre. « Selon GE, nous vendons à perte, nous avons des problèmes de qualité et nous devons nous réorganiser », annonce Florent Karcher, en replaçant les arguments de la direction. Il ne nie pas les pertes de l’entité, le creux de l’activité, ni les problèmes des coûts liés à la hausse des matières premières et à des problèmes de qualité. Les volumes installés sont aussi inférieurs aux prévisions souffle une source proche de la direction. « Nous nous adaptons à la réalité du marché », indique cette même source. «Au cours des dernières années, l’activité éolienne terrestre de GE en Europe a été confrontée à une volatilité et à des défis importants», avait justifiée la direction d’Onshore Wind dans une lettre adressée aux salariés, comme le rapportait l’AFP. Mais Florent Karcher estime surtout que ces arguments cachent une autre réalité… La scission de la branche énergie de General Electric, nommée aujourd’hui Vernova, programmée en 2024. Et pour garantir la capitalisation boursière dans un an, il faut rendre l’entité « sexy ». Donc diminuer les charges en réduisant la masse salariale. « Ce ne sont que des raisons financières et court-termistes », déplore Florent Karcher.