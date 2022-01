La Bisontine Tifany Huot-Marchand en route pour les Jeux olympiques d’hiver

« Dans ma famille, il n’y avait pas de grand sportif », confie Tifany Huot-Marchand lors d’un entretien téléphonique. Originaire de Nans, un village de moins de cent habitants à côté de Besançon, Tifany se rend à la patinoire de Belfort grâce à une voisine, avec sa sœur jumelle. Elle avait 9 ans. « C’était ma toute première fois dans une patinoire », narre la sportive en bouclant ses valises pour Beijing (Chine). L’année d’après, elle se licencie à l’ASM Vitesse Belfort, son club de coeur.

Depuis, elle n’a plus quitté les patins et s’entraîne avec l’équipe de France depuis dix ans à Font-Romeu, dans sa discipline : le short-track, du patinage de vitesse sur glace. « À partir de là, ma vie a été rythmée par les Olympiades », raconte la sportive de 28 ans. Elle devient championne de France élite sur 500 et 1 500 m en 2019. Un titre qu’elle renouvelle en 2020 et en 2021. « Cette période était folle. Je suis devenue vice-championne d’Europe et finaliste des championnats du monde en 2019. »