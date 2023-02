Jura : la Transjurassienne, un monument menacé

Mais la raréfaction progressive de la neige exacerbe l’autre difficulté posée à l’organisation : la protection des espèces menacées. Car les forêts jurassiennes sont l’un des derniers habitats de certaines espèces en France, dont le grand tétras, gros oiseau forestier classé sur la liste rouge des espèces en danger par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

À ce titre, le grand tétras comme les forêts du haut Jura font l’objet de mesures de protection spécifiques. L’organisateur de la Transjurassienne doit solliciter des autorisations administratives spéciales pour que la course puisse se tenir, a fortiori quand le parcours quitte le tracé historique pour des zones plus enneigées, mais aussi plus sensibles. Dans un dossier adressé à la préfecture à l’automne, Trans’organisation avait exposé les raisons « d’intérêt public majeur » (retombées économiques, dimension patrimoniale de l’évènement…) qui justifient selon elle l’octroi d’une dérogation, détaillé les mesures visant à éviter, réduire et compenser les atteintes à l’environnement, et présenté six parcours envisagés selon l’enneigement.

Le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), chargé d’éclairer la prise de décision, a émis un avis critique sur le dossier. Il estime que la raison d’intérêt public majeur justifiant une dérogation « reste à démontrer ». Il juge certaines mesures compensatoires « largement insuffisantes » et recommande de ne pas autoriser le parcours n°6, « le plus problématique pour le grand tétras ». Face au manque de neige, c’est justement ce parcours qui a été retenu par l’organisateur, et autorisé, en dernière minute, par la préfecture du Jura. Mais l’autorisation, sollicitée pour cinq ans, n’a été accordée que pour 2023. « Les préoccupations environnementales sont primordiales, et la Transjurassienne est un marqueur du territoire », souligne Caroline Poullain, sous-préfète du Jura. « Un travail important est mené pour trouver le bon curseur. »