Non loin de la tête du cortège, Océane et Lucie arborent leur pancarte. Et sont à l’image d’un cortège où les jeunes sont bien présents. Elles sont étudiantes à l’école d’art Gérard-Jacot. En arrivant à l’école ce matin, elles ont discuté avec le directeur qui les informe de la manifestation. Et qui glisse qu’il comprendrait qu’elles y aillent. Elles récupèrent alors des cartons – l’avantage d’être dans une école d’art ! – et laissent parler leur imagination pour dessiner leur pancarte. « Pas envie d’être un squelette à la retraite », scande Lucie, 20 ans. Sa voisine, Océane, 27 ans et en reconversion, est plus philosophe. « Escroquerie : délit, tromperie consistant en l’obtention d’un bien ou la fourniture d’un service au moyen d’une fausse qualité ou de manœuvres frauduleuses. » Le message est clair. Elle a travaillé dans les Ehpad pendant le covid-19. A bossé dans la restauration. Les emplois précaires, elle maîtrise. « Les conditions de travail se durcissent », observe-t-elle. « Comment peut-on décemment demander plus ? » questionne Océane. « On a l’impression qu’ils tirent encore sur un chewing-gum déjà mâché et qui n’a plus de goût ! » Philosophe… et créative. Lucie, pour sa part, « voit ses parents qui galèrent ». Avec une fatigue qui s’accentue. Comment peut-on encore demander plus interroge-t-elle elle aussi.

Plus. Encore plus. Comment faire plus. La question tourne en boucle dans les discussions des manifestants. Et les sorties de parlementaires de la majorité autour des genouillères des carreleurs et des exosquelettes des ouvriers laissent un goût amer. « C’est effrayant, obscène », tance Dominique. Une nouvelle mobilisation est d’ores et déjà envisagée le 26 janvier. La première est une réussite.