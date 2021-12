Hydrogène : Gaussin s’associe au Saoudien Aramco lors de la tournée d’Emmanuel Macron dans les pays du Golfe

L’accord entre les deux entreprises « vise à construire une usine moderne de fabrication de véhicules à hydrogène dans le Royaume d’Arabie saoudite », indique Gaussin dans un communiqué de presse. « Dans un premier temps, Gaussin et Aramco étudieront la faisabilité d’une usine de fabrication et d’une entreprise de distribution d’hydrogène pour desservir la région du Moyen-Orient », complète le document. « Les deux sociétés ont également convenu que le nouveau centre d’innovation avancée d’Aramco (LAB7) sera étroitement impliqué dans le développement des véhicules à hydrogène de Gaussin et dans le développement d’un camion de course à hydrogène télécommandé/autonome, poursuit le communiqué. LAB7 vise à intégrer les matériaux composites d’Aramco dans la gamme de produits existants de Gaussin afin de réduire le poids, la consommation d’énergie et le coût de ces véhicules. »