Hôpital Nord Franche-Comté : ce que le plan Blanc dit du système de santé

Le syndicat a vu d’un mauvais oeil ce plan Blanc, qui a « contraint un personnel à bout, qui est déjà contraint de partout.» De son côté, la CFDT réagit avec nuance. « On ne peut pas penser qu’à nous », expose Mélanie Meier, représentante syndicale, lors d’un appel téléphonique à la veille de la levée du plan Blanc. Pour elle, si ce plan Blanc n’est pas forcément positif, il était pourtant nécessaire pour juguler la situation. «La priorité est de soigner les malades et d’ouvrir des lits.»

Elle regrette que seul l’hôpital soit visé par les critiques. Et remet en perspective ce qui a poussé l’hôpital à enclencher le dispositif : la pauvreté de l’offre de soins en amont et en aval de l’hôpital. « Nous sommes tous seul. Qui nous aident ? Il n’y a quasiment plus de médecins de garde. On ne s’en sort plus ». Examens radiologiques, biologiques : « Après vendredi, 18h, les libéraux ferment leurs portes et tout le monde se rend chez nous.»

En amont comme en aval, elle déplore un manque de solution. « Même en ayant un médecin traitant, il faut trois semaines pour avoir un rendez-vous. Alors ça coince.» Les solutions d’aval manquent aussi particulièrement : « On ne peut pas faire sortir les patients car dans le nord Franche-Comté, il n’y a pas assez de soins de suite. Si on les laisse sortir, nous sommes quasiment sûrs qu’ils reviendront et pour encore plus longtemps.»