Haute-Saône: le port du masque obligatoire dans les zones urbaines de plus de 5000 habitants

La préfecture de Haute-Saône annonce réactiver le port du masque obligatoire dans certaines communes : « Après concertation avec les élus locaux, le port du masque sera obligatoire à partir du 31 décembre et jusqu’au 31 janvier sur l’ensemble du territoire (hors zones forestières) des communes de plus de 5 000 habitants et des communes limitrophes formant une unité urbaine (16 communes) », indique le communiqué de la préfgecture. Sont concernées :

Vesoul, Pusey, Vaivre-et-Montoille, Noidans-les-Vesoul, Echenoz-la-Méline, Navenne, Quincey,

Frotey-les-Vesoul

Lure, Roye

Luxeuil-les-Bains, Saint-Sauveur, Froideconche

Gray, Arc-les-Gray

Héricourt. »

La préfecture indique que « des contrôles pédagogiques seront menés dans un premier temps par les forces de l’ordre. Le non- respect du port du masque pourra ensuite être puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 135 € ».

La préfecture de Haute-Saône précise que « dans les autres communes du département, le port du masque reste obligatoire dans les lieux de concentration du public tels que les marchés, rassemblements de personnes, files d’attente, parvis des établissements scolaires aux heures d’entrées et sortie, parvis des lieux de culte aux heures d’entrée et de sortie des offices, parvis des établissements sociaux et médico-sociaux, gares, arrêts de bus, et dans les cours de récréation. »