Grand Belfort : le taux de cotisation des entreprises augmente encore

Pour la conseillère d’opposition de gauche, Samia Jaber, cette hausse est « un matraquage », dans un moment « où tout le monde doit faire face à l’inflation ». « Vous profitez d’une baisse nationale pour augmenter localement. Ce n’est pas la première fois », l’a-t-elle interpellé. Même réplique pour Marie-José Fleury, de l’opposition macroniste. « Les petits artisans vont encore en faire les frais. Hausses sur hausses sur hausses, ce n’est plus possible.» Mettant en relief la fermeture récente de la boucherie Bonnemaison, qui vient de baisser le rideau place d’Armes. Ce à quoi le président du Grand Belfort leur a rétorqué que les entreprises et les commerces continuaient de s’installer à Belfort, signe de vitalité selon lui du territoire. Avec une pointe d’ironie, il a toisé son opposition : « Et puis, pour tout vous dire, je n’ai pas de machine à billets dans les sous-sols du Grand Belfort.» Désabusée, l’opposition hausse les yeux au ciel. Dossier suivant mis sur la table, le budget primitif. Balayé, lui aussi, d’un revers de main, le débat ayant rapidement dévié sur le sujet de la construction du centre d’entrainement et de formation dans le Territoire de Belfort et les polémiques qui entourent le dossier (lire notre article).