Grand Belfort: des élus désorientés pour les orientations budgétaires

Quant au maire de Chèvremont, Jean-Paul Moutarlier, il s’est interrogé sur l’opportunité d’étaler des projets d’investissements, voire d’en remettre en cause, afin de se recentrer sur économie, l’hydrogène, la politique de l’habitat.

Damien Meslot, président du Grand Belfort, a répondu à ses opposants : « Effectivement nous sommes désorientés devant ce que l’État nous propose : suppression de la taxe d’habitation, avec une compensation intégrale, mais l’Etat ne notifie pas ce que nous allons toucher. Et j’ai des doutes sur la parole de l’État ». Sur La CVAE, il estime que les recettes vont augmenter grâce à la nouvelle maison de santé au Techn’hom (150 000 €), la construction de Vectura à Fontaine pour lequel il parle de 300 emplois. A l’Aéroparc, il rappelle aussi l’implantation de Comafranc, d’Isthy, Vectura, Velog « avec 1000 emplois , et de discussions en cours avec une « autre plate-forme franco-espagnole » et avec MacPhy.

Son inquiétude porte plus sur la CFE, liée à l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises.

Damien Meslot a également défendu la dette : « La dette augmente, oui, mais quand on acquiert des biens, on crée de l’actif pour la collectivité ». Et de citer la nouvelle piscine aux Résidences. Il a rappelé que la hausse est également liée au financement de 10 millions d’euros conservatoire lancé par l’ancienne majorité ou encore le rachat des parts Tandem, lié à la loi NoTRE.

« Et la période n’est pas mauvaise pour emprunter, avec des taux à 0,30% à taux fixe. Cela permet d’enrichir le patrimoine du Grand Belfort, alors que les taux sont faibles ».

Pour répondre au maire de Chèvremont, il a affirmé sa volonté de maintenir les investissements pour soutenir les entreprises et en raison de la « concurrence des territoires ». « L’Etat n’aime pas les agglomérations comme nous et concentre ses aides sur les grandes métropoles. Donc il faut investir pour ne pas décrocher. Nous attirons massivement de nouvelles entreprises. Notre questionnement est aujourd’hui « Comment faire pour trouver de nouveaux terrains à proposer aux entreprises ? ».