Grand Belfort : des agents assermentés reprennent le contrôle des poubelles 

« L’objectif n’est pas de verbaliser », explique en avant-propos Jacques Bonin, vice-président chargé de la politique de gestion des déchets. Depuis juin, les contrôles des poubelles jaunes et brunes se sont intensifiés dans les communes du Grand Belfort. Une dynamique déjà démarrée avant le Covid, mais qui avait dû être abandonnée. Le but : être pédagogue. Faire de la sensibilisation pour inciter à un tri plus juste. « Nous venons avant le ramassage. Et nous vérifions que le tri a été fait avant le passage des collègues », détaille Olivier Viret, ambassadeur du tri assermenté. Après leur passage, les agents renseignent sur leur logiciel les problèmes rencontrés et à quelle adresse. Dans la matinée, ils repassent chez la personne concernée pour faire de la sensibilisation. « S’ils ne sont pas là, on laisse un avis de passage pour qu’ils nous rappellent », explique Olivier Viret.

Les contraventions, elles, sont très rares. « 75% des gens trient bien du premier coup », pointe Jacques Bonin. « Si ce n’est pas le cas, après une sensibilisation, il n’y a quasiment plus d’erreurs.» Finalement, il note 2% des usagers qui sont récidivistes. « Ce sont ceux qui, vraiment, refusent de trier. Et il n’y a rien à faire.» Dans ce cas, une contravention de 35 euros est possible.