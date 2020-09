Ghislain Montavon : « Il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous de l’hydrogène »

On peut se réjouir de ces financements, en espérant que, cette fois-ci, ce sera la bonne occasion pour déployer plus massivement l’hydrogène. Il y a eu des rendez-vous manqués par le passé. Au regard des financements disponibles et des enjeux, cette fois-ci sera peut-être le bon rendez-vous. Il ne faut surtout pas le rater. La région Bourgogne-Franche-Comté est territoire d’hydrogène, mais beaucoup de régions se sont positionnées sur l’hydrogène et développent des activités. Il y a quelques acquis historiques en Bourgogne-Franche-Comté, en particulier dans le nord Franche-Comté, mais cela ne suffit pas. Il ne faut pas que nous nous endormions sur nos acquis. Les équipes de recherche UFC-UTBM, qui travaillent dans le bâtiment hydrogène (la plateforme pile à combustible, au Techn’Hom, NDLR), regroupent plus de 100 enseignants-chercheurs, qui publient plus de la moitié des publications scientifiques françaises dans le domaine de l’hydrogène. À l’échelle du nord Franche-Comté, tous les ingrédients existent. Nous avons les compétences industrielles pour produire des systèmes hydrogène, que ce soit pour générer de la puissance (power pack, base de piles à combustible), ou faire de l’hydrogène « vert », en utilisant notamment des électrolyseurs. Il y a aussi des compétences pour des usages, comme dans l’habitat social. Les projections économiques que l’on a pu établir indiqueraient que l’usage d’une pile à combustible dans un habitat social permettrait de réduire de façon extrêmement significative le coût d’usage du logement au mètre carré. Il y a également quelques développements dans le domaine de la mobilité. Il y a déjà des acteurs qui existent : Faurecia, Alstom… Aujourd’hui, [l’enjeu] est de pouvoir structurer des grappes d’industriels, des consortiums locaux. Éventuellement de travailler à faire venir d’autres industriels et faire émerger de nouvelles entreprises. C’est maintenant. Dans les 12 à 18 prochains mois, le paysage national et européen va se cristalliser.