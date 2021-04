General Electric : l’entité nucléaire bloque l’entrée des Trois-Chênes à Belfort

Frédéric Wiscart, patron de la branche nucléaire et charbon, a été sollicité par l’intersyndicale CFE-CGC, CGT, CFDT et Sud. À la mi-journée, il a accepté de rencontrer les organisations syndicales si elles laissaient partir le convoi, pour évoquer cette GPEC. Le blocage a été maintenu. « Nous parlons de cette GPEC depuis le mois de décembre », s’insurge Laurent Humbert, qui émet donc quelques doutes sur l’écoute du jour. Les cadres et techniciens montent d’un ton et accentuent la pression, alors que deux réunions finales sont programmées mardi et mercredi. « On est censé (il met des guillemets, NDLR) finaliser le nombre de suppressions de postes et les conditions de départ », relève Laurent Humbert. Et les organisations syndicales de rappeler qu’il est nécessaire de « maintenir » la pression pour « négocier jusqu’à la dernière minute ».

« Nous respectons le droit des employés à manifester, déclare General Electric dans un communiqué, avant d’ajouer : Toutefois, ce blocage de la sortie de matériel du site de Belfort aujourd’hui (jeudi, NDLR) est inacceptable. Ce blocage a retardé le travail réalisé par les employés du site et porte atteinte à notre capacité à livrer nos clients. » Laurent Humbert relève que le retard d’acheminement du rotor ne « les embête pas vraiment ». L’équipement sera stocké en Angleterre. Les équipes n’auront réellement accès au site de la centrale qu’en 2022, précise-t-il, pour installer la turbine. General Electric rappelle une nouvelle fois que les discussions ont permis de préserver 94 postes sur les 238 initialement menacés.