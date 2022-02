General Electric : ce qu’ils ont dit lors du rachat de la branche énergie d’Alstom en 2014

16 mai 2014

Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort, se dit « sceptique » quant au décret Montebourg, encadrant les investissements étrangers et précisant les secteurs stratégiques. Il dit alors que ce rachat est « une réelle opportunité » (Est républicain du 16 mai 2014). À cette époque, la contre-offre de Siemens, poussée par Anraud Montebourg, fait l’unanimité contre elle. Dans la foulée, le quotidien régional cite Pierre Gatatz, alors patron du Medef, qui regrette une mesure « prise dans la précipitation » qui risque selon lui de créer « un rejet des investisseurs étrangers ».

17 mai 2014

Damien Meslot déclare à l’AFP qu’il est « favorable à 100% à l’offre de General Electric, comme la plupart des décideurs économiques et politiques locaux« . « Les productions d’Alstom et GE sont complémentaires et le projet de GE est un projet constitué avec un développement lourd en France, des créations d’emplois, des investissements et une localisation de centres de recherches et développement en France » (www.macomune.info).

Vendredi 23 mai

Le 23 mai, Jean-Pierre Chevènement organise une conférence de presse. « Qui tient le capital, tient la décision », déclare-t-il notamment. S’il reconnait des synergies « plus évidentes » avec GE qu’avec Siemens, il milite pour une part important de l’État dans le capital, où s’associerait un acteur extérieur. « Alstom et General Electric sont complémentaires en terme de technologies et de marchés« , a déclaré le sénateur (www.macomune.info). Il a encouragé au maintien du nom Alstom et pour la localisation, à Belfort, d’un siège européen pour toutes les catégories de centrales. Surtout, il estime qu’il n’y a pas de caractère d’urgence. Fin mai, il critique ouvertement Damien Meslot, qui « appuie sans restriction le rachat d’Alstom par General Electric » (L’Est Républicain du 29 mai 2014).

26 mai 2014

Des acteurs économiques du territoire de Belfort achète une page de publicité dans Les Échos pour marquer leur soutien au projet de General Electric. Dans une lettre au président de la République, Alain Seid, président de la CCI 90, déclare qu’une « écrasante majorité » d’entreprise de la région sont « convaincues que le rapprochement entre GE et Alstom consolidera l’activité industrielle locale car ces deux entreprises sont complémentaires »

27 mai 2014

Damien Meslot, député UMP, lors d’une audition à la commission des affaires économiques de Jeff Immelt. « Un des points qui a tendance à nous rassurer, notamment en matière d’emploi, c’est que les activités d’Alstom et de General Electric sont complémentaires, contrairement à celles de Siemens qui sont concurrentes. La présence de GE à Belfort depuis des décennies nous rassure également car nous savons comment vous travaillez. Comme le conseil d’administration d’Alstom, les élus et les forces économiques de Belfort soutiennent votre projet – 100 PME ont ainsi acheté une page à cette fin dans Les Échos : nous nous sommes joints à leur démarche parce que nous pensons que cette solution est la meilleure pour notre région, pour l’avenir d’Alstom et pour l’économie. »

Jeff Immelt, auditionné par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. « Les quatre sièges sociaux qui seraient situés en France – pour l’hydroélectricité, l’offshore, la vapeur et les réseaux – seraient dotés de capacités de prise de décision stratégique. Quand je dis que la France sera un leader important à l’avenir dans le domaine de l’énergie, cela signifie qu’il y aura davantage d’emplois mobilisés à cet effet dans votre pays. Il y aura aussi davantage de recherche et développement et de décisions stratégiques prises dans celui-ci. Notre projet permettra donc de renforcer la position de la France dans le secteur de l’énergie. »

21 juin 2014

Christophe Grudler, conseiller général MoDem du Territoire de Belfort, après l’annonce du Gouvernement sur le soutien à l’offre de General Electric et la mise en place de co-entreprises ; et l’État monte au capital d’Alstom, via un prêt des actions de Bouygues. « Le gouvernement vient de faire connaître, ce vendredi soir, son choix dans le dossier Alstom. En privilégiant l’offre de Général Electric, dans le cadre d’une co-entreprise Alstom-GE, le gouvernement a choisi, a priori, une bonne solution pour le groupe et pour Belfort. Les prochains jours devraient nous permettre de le confirmer. L’Etat entre au capital d’Alstom à hauteur de 20%, comme le demandaient les élus de Belfort. C’est une bonne chose pour défendre les intérêts de la France sur ce secteur stratégique. »

24 juin 2014

Alstom et General Electric organisent de belles noces à Belfort. Clara Gaymard et Jeff Immelt pour GE et Patrick Kron pour Alstom sont notamment présents. C’est « un grand jour pour l’emploi à Belfort et pour l’avenir de notre région et constitue la meilleure réponse à ceux qui ont critiqué notre soutien à General Electric », déclare Damien Meslot, maire de Belfort.

24 juin 2014

Patrick Kron, p-dg d’Alstom : « Ce projet, je l’ai élaboré, partagé et défendu, parfois dans une ambiance plutôt hostile, voire critique. C’est un projet qui me paraît bon, auquel je crois. Je souhaite m’atteler à sa mise en œuvre, à l’expliquer. » (sur www.macommune.info)

28 mai 2015

Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, avant sa visite à Belfort. « L’État possède d’abord une action spécifique de Geast (cette entreprise commune entre alstom et GE), qui lui donne un droit de veto sur les décisions stratégiques. Ensuite, nous avons signé des accords pour sécuriser la propriété intellectuelle qui vient d’Alstom (…) mais le plus important, est bien que le siège mondial des turbines vapeur et Arabelle reste à Belfort. Ce qui veut dire que General Electric reconnait le site français comme un centre d’excellence mondiale. »

Pendant sa visite (compte rendu de L’Est Républicain, le 29 mai) : « Je viendrai autant de fois qu’il le faudra pour porter les engagements publics et les tenir. Vous pouvez compter sur moi », a-t-il dit aux salariés d’Alstom transport, inquiets de leur devenir. Sur GE il avait aussi dit que l’État pourrait racheter les 20% d’actions du groupe Bouygues, « au moment opportun ». Elles ont finalement été totalement cédées à General Electric.