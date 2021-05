General Electric : 300 personnes soutiennent le piquet de grève

« En décembre dernier, GE Steam Power a initié un processus d’information-consultation au niveau européen et dans plusieurs pays, dont la France, qui s’est conclu au mois de mars. GE rappelle que ce processus s’effectue dans le cadre d’un projet de réorganisation lié à sa proposition de se retirer du marché des nouvelles centrales électriques au charbon. GE rappelle que les propositions soumises visent à maintenir Steam Power en tant que leader de la fourniture d’îlots turbine pour les nouvelles centrales nucléaires qui jouent un rôle important dans la transition énergétique. La France est et resterait le pays comptant le plus grand nombre d’employés Steam Power au monde, avec notamment une grande expertise en ingénierie et supply chain nucléaire. En France, les discussions se poursuivent avec les représentants du personnel de l’entité GE Steam Power Systems. Jusqu’à présent, elles ont donné lieu à des évolutions favorables du plan, notamment en proposant de maintenir 94 postes sur les 238 concernés par le projet, ainsi qu’à des mesures de soutien des employés potentiellement affectés », écrit General Electric dans un communiqué de presse. « Parmi les 1711 postes que compte GE Steam Power Systems, 1513 postes ne sont pas impactés (88%). Les équipes d’ingénierie de la turbine Arabelle (environ 120 postes) ne sont notamment pas impactées. Les équipes du site de Belfort (soit environ 380 postes), qui fabriquent les turbines Arabelle et les alternateurs associés ne sont pas non plus impactées », souffle un proche du dossier. C’est en effet les capacités d’intégration qui sont menacées par le plan social. En France, l’équipement General Electric (turbines), qui a racheté la branche énergie d’Alstom en 2015, est présent dans 56 unités nucléaires.