GE : les syndicats tentent (encore) de diminuer l’ampleur du plan

1 760. C’était l’effectif de l’entité turbines à gaz au 30 avril. Conformément au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), validé fin novembre entre la direction et les syndicats CFE-CGC et Sud Industrie, cet effectif doit être de 1 275 fin décembre 2020. Pour y arriver, une première phase de départs volontaires était ouverte, du 6 janvier au 31 mars. 294 départs étaient programmés. Au bout de 4 semaines, la commission de suivi du PSE avait déjà les dossiers pour cette première phase. Que fait-on alors jusqu’au 31 mars ?

C’est à cette question que devaient répondre organisations syndicales et direction, mercredi matin, à l’occasion d’une rencontre. C’était la première réunion de négociations d’un éventuel avenant à l’accord précisant le plan de sauvegarde de l’emploi. « Cet accord dit combien de personnes partent et dans quelles conditions », explique Philippe Petitcolin, représentant syndical de la CFE-CGC. Selon nos informations, direction et syndicats étaient d’accord sur un point : ouvrir la possibilité de faire partir plus de monde qu’initialement prévu, dans le cadre de cette première phase de départs volontaires. Avec une priorité, commune, pour les mesures d’âge.