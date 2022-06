Fimu : le duo Sahel Roots fait 17h en scooter pour se rendre au Soko Festival

Dans ce duo malien, il y a deux membres. Alasanne Samaké, venu avec sa calebasse, son tam-tam et sa voix si particulière. Et Adama Sidibé venu avec son sokou, son violon monocorde, ainsi qu’un djourou kelen (une guitare monocorde mandingue). Ils se sont rencontrés en 2015, lors d’un festival au Mali. « Je l’ai aperçu avec son sokou », sourit Alasanne en parlant d’Adama. En 2018, ils se recroisent, par hasard. Avec d’autres artistes, ils se lient par l’idée de composer une chanson sur la paix. Leur histoire commence. Une colocation, à 30 km de Bamako. La construction d’un répertoire. Le travail, les répétitions. Tout ça, pour être prêt pour le Soko festival, qui s’est déroulé en janvier à Bamako.

Harouna, leur manager, raconte : « Nous avions un vol prévu pour mercredi 12 janvier », se remémore-t-il. « Mais le Mali a été mis sous embargo et tous les pays limitrophes ont été fermés ». Pour autant, l’équipe ne se décourage pas. « On avait trop travaillé pour s’arrêter là », raconte fièrement Alassane. « On voulait coûte que coûte y aller », rajoute Adama.

Leur histoire relève du fantastique. Sur trois scooters, avec trois experts, ils traversent la frontière en traversant forêt,cambrousse, chemin boueux en convainquant les gardes pour passer. Ils rient en cœur. « On avait tout avec nous. Les instruments, nos affaires. On ne s’est même pas arrêté pour dormir. Bon, ça nous a coûté très cher… » Après 17h de route, le groupe arrive finalement à temps : « On est arrivé, on a eu le privilège d’ouvrir le festival. Et on est ressorti lauréat », détaille pudiquement Alassane. Le groupe a en effet été sacré lauréat de la 7ème édition du Soko festival, avant d’entamer une tournée d’une 15aine de dates. Paris, Marseille, Lyon, Angers, Nancy, Brest… « Vraiment on a tout aimé », narre Adama. « Et le Fimu pour finir en jouant tous les jours, c’est le top », complète Alassane.