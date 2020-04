Ferroviaire : reprise progressive de la production chez Alstom

Le groupe avait fermé ses 13 sites français dans les premiers jours du confinement, maintenant des activités telles que la maintenance et les pièces de rechange. « On est à 50 %, à peu près, de l’activité de production cette semaine » dans tous ces sites, a expliqué un porte-parole à l’AFP. « On va monter progressivement pour atteindre plus de 80% début mai. »

Une remontée à 100% « dépend de facteurs qu’on ne maîtrise pas complètement comme le pourcentage d’absentéisme lié à la garde d’enfants ou les arrêts maladie », a-t-il noté. Quelque 60% des effectifs n’ont pas cessé de travailler à distance, y compris dans les sites de production, a remarqué le porte-parole: les fonctions support, l’ingénierie, les achats…