Faurecia Siedoubs : la direction lève les sanctions pour rouvrir les négociations

Au 4e jour de grève, le dossier a continué d’être très suivi de très près par les députés Frédéric Barbier et Denis Sommer, respectivement élus dans la 4e et 3e circonscriptions du Doubs. Ainsi que par la préfecture, qui s’est assurée que les négociations puissent reprendre. « Nous sommes plutôt rassurés, les négociations sont enfin en cours », raconte Frédéric Barbier. En ce 4e jour de grève, la direction a accepté de lever les sanctions prévues dans l’ordonnance du 20 avril 2022, ainsi que de lever les procédures d’entretien préalable à licenciement. Une décision applicable « à effet immédiat », précise la direction dans un courrier aux employés. À ce sujet, elle n’a pas répondu à nos sollicitations.

« Cet accord s’est précisé vers 15h, cet après-midi (vendredi 22 avril, NDLR) », précise un délégué syndical de la CFDT. Cela fait suite à des entretiens le matin même avec les députés et le préfet du Doubs. « Tout le monde a fait pression pour débloquer la situation entre la direction et les salariés », explique Frédéric Barbier. Et ce n’était pas gagné d’avance, puisque la veille, la direction avait émis l’hypothèse d’abandonner les poursuites seulement sous réserve d’attendre la fin des négociations. Une manière de faire qui n’avait pas été acceptée par les syndicats, préférant continuer la grève (lire notre article) . Avec cette annulation des poursuites, des négociations ont donc pu se rouvrir depuis.