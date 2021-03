Eurockéennes: les festivaliers consultés en ligne ne veulent pas rester assis

Deux des mesures appliquées dans la vie quotidienne depuis plusieurs mois ne semblent pas poser problème aux festivaliers, si l’on en croit cette consultation en ligne : le port du masque est accepté par 72% des personnes ayant répondu, et le test de dépistage par 69%. La distanciation sociale pose plus problème, avec seulement 44% d’adhésion, et 48% de contre.

Les choses se corsent d’avantage avec l’idée d’un festival assis, avec 72% de « non », et avec l’absence de buvette et de restauration, avec 73% de non et 22% de « oui ».

En résumé, les personnes consultée rejette ce qui pourrait contraindre et amenuiser la convivialité et la dimension festive de l’événement.

21 418 personnes ont répondu à cette consultation lancée par les Eurocks.

« Si les festivaliers acceptent majoritairement, dans un esprit de responsabilité citoyenne, les principales mesures de protection sanitaires (près de 3 festivaliers sur 4 pour le port du masque, plus de 2 festivaliers sur 3 pour la présentation d’un résultat d’un test de dépistage au covid-19), une nette tendance semble apparaître quant aux contraintes (distanciation / position assise / absence de buvette et restauration) récemment annoncées par le ministère de la Culture, commente le communiqué de presse de Territoires de Musiques, organisateur des Eurockéennes, diffusé ce samedi 6 mars. Le résultat de cette consultation participe naturellement aux réflexions en cours de l’équipe Territoire de Musiques, association organisatrice du festival des Eurockéennes de Belfort. »