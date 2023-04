Étupes : le pôle Véhicule du futur se renforce encore avec un label d’État

Le pôle Véhicule du futur, à Étupes, vient d’être labellisé jusqu’en 2026. Il fait partie des cinq sites, avec la Nuclear Valley, l’ancien pôle des microtechniques (PMT), Polymeris et Vitagora à obtenir ce médaillon en tant que pôle de compétitivité pour la période 2023-2026.

Une distinction qui doit permettre de faire évoluer et grandir le pôle. Trois objectifs sont détaillés : faire émerger des écosystèmes plus forts, mieux interconnectés. Renforcer le développement des pôles au niveau européen, amplifier le rayonnement international pour mobiliser des fonds européens. Et aussi soutenir les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les start-ups partenaires pour les accompagner dans les projets d’innovation et d’industrialisation, en cohérence avec le déploiement de France 2030 et les priorités régionales. C’est la Région qui a annoncé cette nouvelle dans un communiqué, expliquant soutenir ces pôles à hauteur de 1,2 millions d’euros par an. Elle gère aussi la dotation de l’Etat de 245 000 euros.

En Bourgogne-Franche-Comté, les pôles regroupent 650 entreprises adhérentes. Des entreprises qui contribuent au déploiement de la politique des filières stratégiques régionales : matériaux et procédés avancés, mobilités, hydrogène, santé et soins individualisés, alimentation durable, microtechniques et systèmes intelligents.