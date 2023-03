Étueffont : l’avenir de la piscine mal embarquée avec l’arrêt du soutien départemental

Selon Florian Bouquet, plusieurs maires qui appartiennent aujourd’hui au syndicat de gestion de la piscine réfléchissent à le quitter « car ils ont une double appartenance ». En effet, certaines communes (une quinzaine) sont dans la communauté de communes du Grand Belfort. Elles paient un impôt qui, indirectement, participe à l’entretien de la piscine Pannoux et celle du Parc, toutes deux à Belfort. En appartenant au syndicat de la piscine d’Étueffont, les communes versent une seconde contribution financière.

Par téléphone, Bastien Faudot explique : « Cette histoire de double contribution n’a jamais été un secret. Les maires en sont bien conscients. Mais à côté de cela, cet équipement est juste à côté de chez eux et cela est bien plus pratique pour les scolaires du nord territoire.» Et relève aussi qu’il est possible de trouver « des solutions compensatoires ».

Il est inquiet, comme ses camarades de la gauche républicaine, écologique et solidaire. Sans la subvention du Département et si les maires viennent à quitter le syndicat, « c’est la mort de la piscine d’Étueffont ». Par téléphone après le conseil départemental, il ajoute : « Nous aurions pu renégocier à la baisse le contrat, mais pas complètement l’arrêter. Il n’y a aucune raison valable.» Il compte bien tenter, encore, de convaincre le président du Département. En attendant, la motion proposée par le groupe d’opposition a été rejetée, huit voix contre six, avec deux abstentions, celles de Didier Vallverdu et Françoise Meyniel, qui sont tous les deux élus dans le canton de Giromagny.