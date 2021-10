[EN DIRECT] suivez les échanges du forum national industriel Reconstruire

09:50-10:00 INTRODUCTION 10:00-11:30 TABLE RONDE 1 Qui veut sauver l’industrie française ? Etat des lieux de la situation industrielle française, présentation du collectif Reconstruire et de ses initiatives/propositions. INTERVENANTS Laurent Izard (normalien et agrégé de l’Université en économie et gestion. Diplômé en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, professeur de chaire supérieure)

(directeur de l’école de guerre économique) Philippe Petitcolin (syndicaliste CFE-CGC General Electric) 11:30-12:30 Candidats à la présidentielle, et si nous parlions industrie ? Les candidats déclarés à l’élection présidentielle présentent leur programme pour l’industrie. 14:00-15:15 TABLE RONDE 2 Les entrepreneurs du « made in France » INTERVENANTS Florian Chosson (Routine)

(Cristel) Olivier Lamotte (UTBM Innovation Crunch Lab) 14:00-15:15 TABLE RONDE 3 Les salariés et les syndicats aux commandes ? De la lutte à l’action, les initiatives salariales et syndicales pour la reconstruction industrielle. INTERVENANTS Nail Yalcin (scop MBF)

(APSIIS) Xavier Le Coq (délégué national à l’industrie CFE-CGC) 17:00-17:30 CLÔTURE DE LA JOURNEE