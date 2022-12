Paris, 1874, Jean-Baptiste Jeanroy (ou Janroy) naît de parents originaires de Haute-Saône. Son père Claude est gardien et sa mère Marie-Rose Paton est couturière. Le couple est venu à Paris après que le frère de Marie-Rose leur ait permis de trouver un emploi. Malheureusement, cette vie tranquille va s’interrompre. Claude décède. Jean-Baptiste s’établit alors à Dampierre-sur-Linotte avec sa mère et sa sœur.

Appelé sous les drapeaux en 1895, la vie du jeune comtois est bouleversée. Il s’établit en garnison à Belfort. Pendant son service, Jean-Baptiste est condamné à un an de prison. Il est coupable d’avoir volé des objets appartenant à un militaire. Il est incarcéré à la prison de Besançon. Gracié fin 1897, il n’en est pas moins sanctionné en étant envoyé en Algérie. En février 1898, le militaire arrive en garnison dans la région de Laghouat, dans le centre du pays. Il est atteint de fièvre typhoïde. Trop affaibli, il décède le 22 juillet.

L’histoire aurait pu s’en arrêter là. Cinq ans plus tard, un rebondissement survient. Marie-Rose Paton, la mère du défunt, reçoit une étrange nouvelle : son fils est bien vivant. Quelques temps auparavant, la fille de Marie-Rose a reçu la visite du ressuscité. Elle a reconnu son frère, les traits sont quasiment les mêmes : les mêmes yeux marrons, les cheveux foncés, le même visage ovale. Il n’en faut pas plus à la jeune femme pour retrouver ce frère disparu. Le revenant possède juste une peau bien plus foncée que jadis. Il rétorque avoir bronzé dans le désert algérien. Il évoque alors une erreur administrative au sujet de son décès. Il raconte enfin avoir vécu dans la misère ces dernières années.

Le cœur de Marie-Rose Paton s’emballe en revoyant son fils disparu. Elle le reconnaît. « C’est lui » se serait-elle écriée en pleurant. D’autres personnes du village de Dampierre-sur-Linotte, dont le garde-champêtre, déclarent reconnaître l’enfant du pays. Jean-Baptiste décide de s’établir à Vesoul où il souhaite travailler. Il réclame plusieurs fois de l’argent à sa famille. Cette dernière le fait revenir à Dampierre pour exercer dans la boulangerie de son beau-père. Le jeune homme se prépare à passer l’hiver dans son foyer. Il souhaite avant régler une affaire à Belfort. Il s’absente durant plusieurs jours. Ne revenant pas, Marie-Rose apprend que cet enfant dont elle n’espérait plus le retour n’est pas celui qu’elle croit.