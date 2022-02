Emmanuel Macron jeudi à Belfort

La rumeur de la venue du président de la République à Belfort courait depuis plusieurs mois. Cela semble devoir devenir une réalité cette semaine. L’agenda officiel du président de la République sur le site de l’Elysée, mentionne en effet un « déplacement dans le Territoire de Belfort » ce jeudi 10 février.

L’événement déclencheur de cette visite est l’annonce du rachat par EDF de l’ancienne branche énergie d’Alstom dont GE a fait l’acquisition en 2015. Une acquisition qui fait aujourd’hui encore débat : elle a fait l’objet d’une enquête parlementaire et de la saisie de la Justice.

Le déplacement du chef de l’État sera inscrit dans la thématique du plan de relance 2030 et plus particulièrement son volet énergie.

La filière hydrogène avec l’implantation de McPhy à Belfort, l’achat de 130 locomotives Alstom par l’Ukraine, le déploiement de petits réacteurs nucléaires, appelés Small modular reactors, et plus généralement la filière nucléaire en France sont des thèmes que le chef de l’État, très probable candidat à sa succession, pourrait aborder lors de ce déplacement (lire notre article : Les cinq dossiers au cœur d’une visite présidentielle du 3 février 2022).

Ce lundi midi, le programme détaillé de la visite présidentielle n’a cependant pas encore été dévoilé.