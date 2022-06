Elliot Cowell, esquisse d’un jeune artiste à l’assaut du Fimu

Du Blues au Reggae, c’est surtout par le Fingerstyle qu’il s’illustre. « Je suis tombé sur Andy Mckee et j’ai été scotché », explique-t-il. Cette découverte le mène à des heures et des heures d’entraînement, tout seul, devant des vidéos YouTube pour perfectionner sa technique. À force de travail, « j’ai appris et j’ai commencé à composer », l’élève devient expert et commence à mettre en ligne ses propres compositions. Le musicien transparaît dans chaque geste, que ce soit son pied qui tape la mesure où ses doigts qui pianotent sur la table devant lui. D’ailleurs, il l’avoue : « quand on est guitariste sans sa guitare, on ne sait plus quoi faire de ses mains.»