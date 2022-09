Eau potable : « Il faut résonner à l’échelle du nord Franche-Comté »

La scène est saisissante. À un jet de pierre de la zone de captage en eau potable de Sermamagny, le lit de la Savoureuse est totalement à sec. Aucune marre ne subsiste. Même si les derniers jours la pluie est tombée, « la situation reste sérieuse », observe le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini, en visite de la zone de captage. Dans une des trois nourrices du puits Schneider – une infrastructure en pierres antérieure à 1870 cachée sous un monticule de terre – on voit bien le déficit d’eau. On voit le fonds de cet espace de stockage et le niveau de l’eau n’est pas très haut. Les sécheresses sont plus fréquentes. Et le phénomène « s’accélère et s’accentue », valide le préfet.

Le niveau crise de la sécheresse est activé depuis début août dans le Territoire de Belfort, mais aussi dans le Doubs et en Haute-Saône. Et depuis 2015, les alertes sécheresse sont déclenchées tous les étés, avec une accentuation des niveaux d’alerte. 2022 est le 2e été le plus chaud depuis 1959 (après 2003), d’après Météo France ; avant il n’y avait pas ces mesures. Selon la préfecture, « le déficit pluviométrique agrégé est équivalent à 2 mois et demi de précipitation ». Et l’indice d’humidité des sols est extrêmement faible.