Des poubelles jaunes dès janvier 2023 dans le Pays de Montbéliard

Face à cette question, les esprits se sont vite échauffés. Certains regrettent l’absence de consultation des citoyens de l’agglomération à ce sujet. Certains ont fait des sondages dans leur commune. D’autres leur reprochent. Évoquent un manque de transparence vis-à-vis des questions posées. En clair, rien ne va dans le bon sens.

À Sainte-Suzanne, Étouvans, Abbévillers ou encore Courcelle-lès-Montbéliard, des consultations ont été organisées et le point R a remporté un franc succès. Parmi les justifications : peur du changement, peur de payer plus cher. Aussi, parce que la population estime y être habituée et affirme qu’elle s’y rend de toute façon pour le tri du verre.

Pour Nicolas Pacquot, maire d’Etouvans et membre du groupe d’opposition Indépendants et solidaires, « c’est un sujet brûlant », car la taxe risque de faire brûler le budget des ménages les plus modestes qui ne sont pas habitués à trier. Or, sous cette forme et pour le moment, les habitants jettent toujours, par an, 237 kilos de déchets par habitant. PMA s’est fixé une visée de production de 150 kilos par an et par habitant. Les communes en sont encore très loin.

Pour d’autres, le débat n’a pas lieu d’être. Peu importe le mode de collecte, c’est la redevance incitative qui donnera envie aux habitants de mieux trier. Onze villages en sont l’exemple : les villages de l’ancienne communauté de communes des 3-Cantons, qui l’appliquent déjà depuis six ans. Dans leurs communes, les déchets ménagers ont fondu de plus de 30%.